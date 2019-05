© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Le dichiarazioni di Simone Bentivoglio dopo l’incredibile rimonta del Venezia a Carpi: “È stato un miracolo sportivo, fino all'80' eravamo già con la testa in C. In partite così importanti l'approccio è fondamentale, anche se gli avversari sono già retrocessi, in questo abbiamo un po' peccato. È arrivata comunque la vittoria, ma ora dobbiamo ripeterci ai Play-Out, altrimenti sarà stato tutto inutile".