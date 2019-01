© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle colonne de Il Gazzettino Simone Bentivoglio, centrocampista in scadenza con il Venezia, ha parlato della possibilità di rinnovo di contratto: "Qui mi trovo benissimo, il Venezia per me è come una famiglia ed alla fine, quando sarà il momento giusto, si tratterà di discutere con una società con cui c’è grande feeling. La società, come è giusto che sia, ha attualmente le sue priorità, non abbiamo ancora parlato ma nel grande rispetto dei ruoli che c’è in questo ambiente è chiaro come adesso è giusto che il Venezia possa lavorare al meglio. Io sto molto bene qui, quando sarà il momento giusto ci siederemo al tavolo e parleremo con tranquillità"