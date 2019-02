Venezia, Bertinato: "Sempre sognato di giocare in Italia"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il portiere Bruno Bertinato ha parlato in conferenza stampa del suo approdo al Venezia nel mercato di gennaio: “Ho iniziato a giocare a 10 anni con il Curitiba e da allora non ho mai cambiato maglia, ma ho sempre sognato di giocare in Italia. Col Venezia stavamo parlando da diverso tempo e sono felice che le cose siano andate per il verso giusto perché arrivo in una città affascinante dove c’è un progetto importante e ambizioso. Non vedo l’ora di cominciare il mio percorso qui a Venezia. - continua Bertinato come riporta Trivenetogoal.it - Sono italiano da parte di entrambi i genitori, i miei nonni erano di Arzignano e questo ha avuto il suo peso nelle scelte. Il mio agente mi ha detto che sono come Buffon, ma ne devo fare di strada. Sono stato eletto miglior portiere di un torneo negli Stati Uniti per due o tre volte di fila , ma devo crescere ancora tanto. Qui fa un po’ freddo, ma c’è un allenatore bravissimo e spero e di riuscire a impormi”