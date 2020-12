Venezia, Bertolini: "Avremmo meritato il pareggio"

“E’ stato un esordio difficile, una partita sporca. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica nel giro palla e non siamo stati bravi nei due gol. Siamo stati puniti forse oltremisura per quello che abbiamo mostrato. Almeno un pari avremmo potuto portarlo a casa. Nonostante avessimo tanta gente fresca abbiamo faticato, siamo stati puniti su due errori. Fra primo e secondo tempo abbiamo cambiato dal punto di vista tattica, abbiamo creato tanto con 18 tiri a 4, ma non siamo stati bravi a finalizzare. Sul primo gol c’è un fuorigioco più che dubbio. Penso che non si possa dire nulla alla resilienza e alla volontà manifestata fino in fondo di portare a casa un risultato positivo. Nel secondo tempo abbiamo spinto. Adesso aspettiamo il Chievo, che ha riposato, sarà un’altra partita molto difficile”. Così il tecnico del Venezia Alberto Bertolini ha commentato la sconfitta interna contro la Salernitana.