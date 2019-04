© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Venezia Emmanuel Besea dopo un lungo infortunio è tornato in campo e ora vuole dare il propri contributo per la salvezza dei lagunari. “Ho avuto buone sensazioni dopo molte settimane nelle quali non ho potuto allenarmi con il gruppo. Abbiamo cominciato questo rush finale con un successo in una partita importante, ora dobbiamo continuare così. - esordisce il ghanese ai microfoni del sito ufficiale del club – Sono contento di essere tornato in campo, specialmente in un match dal valore tanto alto, sapevo di dover dare tranquillità ai miei compagni perché era una fase difficile in cui il Foggia ci stava attaccando da ogni lato. Era tanto che non festeggiavamo i tre punti e questo successo vale doppio. Ora dobbiamo fermarci e puntiamo alla salvezza. Le prossime due saranno entrambe delle battaglie perché ogni squadra da metà classifica in giù vuole salvarsi e nessuna può fare passi falsi. Ascoli? Troveremo un ambiente caldo e dovremo essere cattivi e attenti per portare a casa quanti più possibile”.