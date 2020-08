Venezia, Bjarkason si presenta: "Per me è una grande opportunità, Serie B impegnativa"

Bjarki Steinn Bjarkason è stato presentato come nuovo giocatore del Venezia e in conferenza stampa ha detto: "So che la Serie B italiana è un campionato molto impegnativo, seppur non lo conosca in maniera approfondita. Per me giocare nel Venezia FC rappresenta una grandissima opportunità. Il calcio in Islanda sta crescendo e sono convinto vi siano diversi giocatori di valore nella mia terra. Sono rimasto fin da subito piacevolmente colpito dalla chiamata ricevuta dal Venezia FC e fin da subito sono stato felice di poter cogliere questa grande opportunità; non vedo l’ora di mettermi alla prova. In Islanda ho giocato in Prima Squadra fin da molto giovane e questo è stato molto importante per la mia crescita come calciatore. Mi definirei come un giocatore tecnico e creativo; mi piace essere protagonista nella manovra offensiva, preferibilmente come ala sinistra, ma posso giocare anche a destra o al centro. Per indole, mi piace assumermi la responsabilità di fare qualche giocata rischiosa che consenta a me o ai compagni di arrivare in porta.”