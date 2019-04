Venezia, Bocalon: "Alla fine abbiamo meritato questi tre punti"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Riccardo Bocalon, attaccante del Venezia, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match vinto contro il Foggia: "Sicuramente è una boccata d'ossigeno. Non è una frase fatta, ma ancora non abbiamo fatto niente. Abbiamo messo un mattoncino, per ottenere una cosa che fino a ieri era insperata, ma oggi può essere fattibile".

Cosmi vi ha ripreso più volte per mantenere la concentrazione. "In partite come questa sul filo del rasoio la posta in palio è alta. Chi ha più calma ed è più lucido riesce ad essere più pericoloso. Alla fine abbiamo meritato i tre punti".

Il rientro di Domizzi? "Sicuramente ci può dare più esperienza, sta ancora bene fisicamente. Dietro è un valore aggiunto. Oggi è la vittoria della casa, sappiamo quanto abbiamo sofferto. Vogliamo toglierci da questa situazione".

C'era Inzaghi allo stadio. "Speriamo venga sempre (ride, ndr). Anche lui è scaramanzia, in questi momenti non guasta mai.

Come preparerete la sfida contro l'Ascoli? "Intanto pensiamo a riposare che abbiamo sprecato tante energie nervose. Poi sicuramente da lunedì ci metteremo sotto. Affronteremo una squadra forte.

Cosa ti è piaciuto di più? "La volontà, che abbiamo messo anche nelle scorse partite. Può essere un valore aggiunto e un punto di svolta importante. Sicuramente dobbiamo migliorare in fase offensiva".