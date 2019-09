Venezia, Bocalon: "Contenti di avere segnato e non avere subito gol"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il suo secondo gol in campionato è valso il definitivo 2-0 sull'Entella, un risultato che dà grande entusiasmo all'ambiente Venezia. Riccardo Bocalon, raggiunto dai microfoni di DAZN al termine della gara, ha così commentato la prestazione dei suoi al Comunale di Chiavari:

"Abbiamo fatto una grandissima prestazione. Devo fare anche i complimenti al nostro avversario ci ha dato filo da torcere. Penso sia stata una bella partita, giocata a viso aperto, piena di occasioni. Siamo contenti di avere segnato due reti, e soprattutto di non averne subite. Dobbiamo continuare così, purtroppo abbiamo poco tempo per pensare a questa vittoria perché sabato si gioca. Dobbiamo recuperare nel tempo che abbiamo a disposizione e calarci di nuovo nella mentalità della squadra che sa soffrire ma anche giocare a calcio.

Noi andiamo in campo sempre per cercare di fare la nostra partita, guardando prima in casa nostra che all'avversario. Cerchiamo di proporre il nostro gioco e siamo contenti di aver fatto 4 punti in queste due trasferte.

Il "cerchio" di mister Dionisi? Le cose che ci diciamo lì rimangono lì... Sicuramente aiuta a fortificare questo gruppo ci sta dando grandi soddisfazioni nonostante ci siano tanti ragazzi nuovi. Gran parte del merito va al mister, allo staff e al direttore sportivo che è riuscito a creare armonia nel gruppo nonostante la stagione scorsa, che abbiamo già dimenticato".