© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

In vista della sfida contro il Lecce il centravanti del Venezia Riccardo Bocalon ha parlato al Gazzettino: “Tornando in questo club ho realizzato il mio sogno, ma ora bisogna passare ai fatti perché abbiamo tutti voglia di rialzarci. Vogliamo dare una svolta alla nostra stagione, fare una bella figura davanti ai tifosi anche perché dietro corrono e servono punti contro il Lecce. - continua Bocalon parlando di Tacopina – Sono felice di essere un suo giocatore, rispetto a cinque anni fa sono cambiate tante cose a partire dalla categoria. Qui c’è un grande senso di appartenenza, il Venezia non è come le altre squadre per il contatto quotidiano che c’è con la gente. Il presidente è molto carismatico, ha dato impronta importante e la sta migliorando sempre più. Se mi ha chiesto un gol contro il Lecce? No, ma credo fosse sottinteso”.