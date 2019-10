Venezia, Bocalon: "Salerno gara importante per dare seguito ai risultati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il punto di metà settimana, quando la ripresa del campionato è vicina, in casa Venezia è fatto da Riccardo Bocalon, che, ai canali ufficiali del club, ha parlato dopo l'amichevole contro l'Udinese: “I complimenti ricevuti in occasione dell’amichevole con l’Udinese fanno piacere, anche se come ha detto mister Dionisi più che il risultato interessava sia a noi che all’Udinese mettere minuti nelle gambe, soprattutto tra i giocatori che fino a questo momento hanno giocato un pochino di meno. Il mister ha adottato varie soluzioni ad Udine, anche davanti le alternative non mancano, dobbiamo continuare su questa strada, che è quella giusta".

Il calciatore parla poi della sua esperienza a Salerno e della gara che attenderà i lagunari proprio contro i granata: “A Salerno sono stato bene, mi hanno fatto sentire a casa e mi hanno dato la possibilità di riaffacciarmi in serie B dopo molto tempo. Parlando della partita, sarà molto complicata perché anche loro sono in un buon momento, però noi andremo in campo come sempre per fare il nostro gioco e per fare del nostro meglio per vincere. I playout sono già stati dimenticati visto il nostro inizio di campionato, e di questo va dato il merito al mister e al Ds Lupo che hanno creato un gruppo con tanto entusiasmo. Sarà una partita importante per continuare nel nostro cammino positivo.”

Conclude con una generale analisi: “A Cosenza dopo il gol subito abbiamo avuto una reazione importante e non è la prima volta, ciò che probabilmente dobbiamo migliorare invece è la fase realizzativa, perché teniamo molto palla ma dobbiamo cercare di essere più incisivi sottoporta creando più pericoli. In spogliatoio si respira un’aria positiva, sappiamo che non abbiamo fatto ancora nulla e che probabilmente ci manca qualche punto e cercheremo di andare a prendercelo, ci teniamo a fare bene in casa e a fare bottino pieno.”