Venezia, Bocalon sui playout: "La B non ci fa una grande figura. Anzi"

Salernitana e Venezia sono ancora in attesa di capire quale sarà il loro destino, con le forche caudine dei playout ancora scongiurare. Di questo ha parlato Riccardo Bocalon, attaccante dei lagunari, dalle colonne de Il Gazzettino: "Un Venezia-Salernitana per conquistare la salvezza in 180′ è una sfida che mi auguro doppiamente di non giocare mai. Una situazione incredibile, il lunedì dopo Carpi avremmo anche potuto andare subito in vacanza visto che la Lega B aveva pubblicato la classifica e il nostro sestultimo posto. Invece è tutto assurdo, in due settimane non è cambiato nulla sul piano delle certezze, eppure eravamo salvi. Aspettiamo fiduciosi l’arrivo di quelle decisioni giuste che andavano prese per tempo. Di sicuro la Serie B non ci fa una grande figura, anzi. Dispiace per i giocatori e i tifosi perché pagano errori di certe persone, alle quali forse non interessa il calcio ma solo guadagnarci".