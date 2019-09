Venezia, Bocalon: "Vittoria che ci serviva, la sosta sarà importante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il successo conquistato in casa del Trapani, il bomber del Venezia Riccardo Bocalon ha detto: "E’ una vittoria che ci serviva, perché contro la Cremonese abbiamo raccolto meno di quanto avevamo creato. Oggi abbiamo creato molto ed abbiamo portato a casa la vittoria, credo che il risultato sia giusto. La squadra è amalgamata ma abbiamo ancora margini di miglioramento; ci sono tanti ragazzi nuovi, lo staff è nuovo e ci ha dato da subito una identità di gioco chiara e probabilmente questo si sta già vedendo. Ora la sosta ci consentirà di conoscerci ancora di più. Riguardo la partita, forse potevamo chiuderla prima, siamo stati un po' sfortunati in certe occasioni ma era importante portare a casa i 3 punti e ci siamo riusciti. Ci tengo inoltre a ringraziare i nostri tifosi, che sono venuti a sostenerci anche in una trasferta così lunga come quella di Trapani e che non ci fanno mai mancare il loro sostegno.”