Venezia, Bruscagin al 45': "Stiamo facendo bene, continuiamo così"

© foto di Federico Gaetano

Dopo 45 minuti il Venezia è meritatamente in vantaggio sulla Salernitana, che ha fatto meglio nella prima parte, ma è quasi scomparsa dopo la rete di Maurizio Domizzi. All'intervallo è 1-0 e ai microfoni di Dazn ha parlato Matteo Bruscagin, difensore arancioneroverde: "Stiamo facendo una buona partita, abbiamo messo l'intensità giusta, mettendo in pratica quello che abbiamo prova. Bisogna restare concentrati fino alla fine. Dobbiamo continuare così, non abbassarci e fare ciò che stiamo facendo. Stiamo andando bene".