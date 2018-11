Venezia, Bruscagin dopo il rinnovo: "Felice della fiducia della società"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Venezia Matteo Bruscagin dopo la firma sul rinnovo di contratto ha parlato così del proprio momento: “Ringrazio Zenga che mi sta impiegando con continuità, sono felice di questo periodo e di quello che sta succedendo. Sono stato impiegato sia a destra che a sinistra, avevo già fatto questo ruolo e per me non è stato un problema adattarmi. - si legge su Trivenetogoal.it - Sono grato al presidente e al direttore per la fiducia che mi hanno concesso”.