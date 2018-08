Venezia, Bruscagin dopo lo scontro: "Ho avuto paura, ma è tutto alle spalle"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il duro scontro di gioco con il compagno Maurizio Domizzi durante la sfida fra Venezia e Spezia il difensore Matteo Bruscagin è tornato a parlare della sue condizioni ai microfoni di Trivenetogoal.it: “Sto molto meglio, ho avuto paura, ma il peggio per fortuna è alle spalle. Putroppo in quel calcio d'angolo sia io sia Domizzi siamo saltati e ci siamo scontrati e ho avuto la peggio con un taglio molto profondo che mi ha costretto a lasciare il campo e andare in ospedale. - conclude Bruscagin – Recupero?Sarà una cosa che andrà valutata giorno dopo giorno, io sto meglio ma ovviamente devo seguire il percorso comunicato dai medici”