Venezia, Bruscagin e l'infortunio: "Fosse per me giocherei anche sabato"

© foto di Federico Gaetano

Matteo Bruscagin, difensore del Venezia, ha voluto tranquillizzare i propri tifosi dopo il brutto infortunio patito durante il match di sabato scorso nel quale - a causa di uno scontro con il compagno Maurizio Domizzi - ha riportato una profonda ferita all’arcata sopraccigliare destra. Dopo aver ricevuto le cure dallo staff medico, Matteo è stato portato all’ospedale dell’Angelo a Mestre dove ha subìto la sutura di undici punti. Da vero combattente, Bruscagin vorrebbe già tornare in campo. “Fosse per me giocherei anche sabato, ma bisogna vedere. Undici punti sono tanti, devo ancora toglierli ed è quindi meglio non rischiare. Ho preso paura, ma poteva andare peggio se il colpo fosse stato sullo zigomo o sul naso. Comunque abbiamo vinto e questo è l’importante, siamo stati bravi a concedere poco e a concretizzare l’occasione che ci è capitata grazie anche a un po’ di fortuna. Con mister Vecchi ci troviamo bene, c’è tanto da lavorare ma siamo sulla strada giusta. Quest’anno poi il campionato è molto livellato e possiamo dire la nostra. Io voglio tornare il prima possibile, speriamo presto”, le parole riportate oggi dal sito ufficiale del Venezia.