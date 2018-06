Venezia, c'è Tedino per la panchina del futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Tedino può ripartire dal Venezia. L'ex tecnico del Palermo, secondo Sky Sport, potrebbe approdare sulla panchina della formazione lagunare in quanto Pippo Inzaghi - al termine dei playoff di Serie B - dovrebbe trasferirsi sulla panca del Bologna. Tra Tedino e la dirigenza veneziana dovrebbe esserci un incontro dopo gli spareggi per parlare dei programmi futuri e, eventualmente, per chiudere l'accordo.