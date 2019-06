Venezia, caccia al ds: Marroccu prima opzione in caso di salvezza

© foto di Federico De Luca

Difficile per il Venezia scegliere il nuovo DS in questi giorni difficili, dove la B è in bilico, Zamuner è sfumato, così come Angelozzi, che resterà allo Spezia. Tacopina sta attualmente valutando quattro nomi, Marroccu del Brescia (in caso di B), Andrissi della Feralpi Salò, Salvatori e Fabio Lupo. Stando ai rumors tutti e quattro hanno già avuto contatti con la società arancioneroverde.