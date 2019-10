Venezia, caccia allo svincolato: idea Pasqual per la fascia sinistra

© foto di Federico Gaetano

Dopo l'infortunio di Felicioli si è aperto un altro vuoto nella difesa del Venezia, che ora ha due giocatori indisponibili e per lungo tempo nello stesso reparto. Con anche Marino out, la società sta setacciando il mercato degli svincolati per trovare un elemento adatto alle esigenze di Dionisi. Stando a quanto raccolto dalla redazione di tuttoveneziasport.it, uno dei primi nomi venuti alla mente di Tacopina e Lupo è quello di Manuel Pasqual, rimasto senza squadra dopo la fine del contratto con l'Empoli.