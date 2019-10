Venezia, Caligara: "Contro il Pisa persi due punti, pari che ci va stretto"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Torna a commentare l'1-1 contro il Pisa, in rimonta, il centrocampista del Venezia Fabrizio Caligara, tornato in campo dal 1' proprio nella gara contro i nerazzurri. Sulla quale, come riferiscono i canali ufficiali del club, si è così espresso: "E’ stata una bella partita, sapevamo che sarebbero partiti forte aggredendo tutti i palloni, poi col passare dei minuti abbiamo preso le misure. C’è l’amarezza di aver perso due punti, perché il pareggio ci sta stretto. Personalmente sto bene, mentre l’anno scorso sono stato penalizzato da diversi infortuni muscolari. Questa Serie B è un campionato importante, difficile e qui a Venezia ho l’opportunità di poter crescere. Mi sto trovando benissimo, c’è un gruppo fantastico, si lavora bene, c’è tanto entusiasmo ci sono tanti giovani e siamo una squadra tosta. Il gioco proposto dal mister è bello da vedere ma anche bello da giocare, non finalizzato ad un possesso sterile quanto piuttosto al raggiungimento del risultato. A centrocampo siamo in tanti e lavoriamo tutti bene durante la settimana per conquistarci il posto ma questo è un aspetto positivo perché ci porta a lavorare tutti al massimo delle nostre possibilità.”