© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Alessandro Capello, autore del gol che ha sbloccato il risultato di Entella-Venezia dopo appena 3 minuti, è intervenuto ai microfoni di DAZN per un commento al primo tempo del Comunale.

"Il gol è importante perché abbiamo sbloccato subito la gara e si è messa in discesa. Ora dobbiamo continuare così, e contenere gli attacchi dell'Entella che sappiamo essere forte in casa. Loro giocano molto bene, hanno entusiasmo, dobbiamo aspettarci di tutto e stare il più pronti possibile".