Venezia, Capello: "Empoli costruita per la A, ma noi diremo la nostra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Capello è uno dei calciatori del Venezia che ha giocato di più in questo inizio di campionato, realizzando anche 4 reti. Sosta ormai alle spalle, il lagunare, ai canali ufficiali del club, ha parlato del prossimo impegno, sabato a Empoli: “Abbiamo lavorato bene in settimana, il risultato con il Livorno ci ha dato fiducia e vogliamo dare continuità contro l’Empoli, per dimostrare il nostro valore. Abbiamo lavorato tanto, cercando di fare quello che ci chiede il mister, con la consapevolezza che possiamo andare in terra toscana a fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto. In settimana abbiamo fatto molto lavoro fisico per mettere minuti nelle gambe, personalmente sto bene e sono a completa disposizione del mister. L’intesa con i compagni di reparto sta andando bene, siamo tanti e in allenamento diamo sempre il massimo, migliorando giorno per giorno come dimostra il rendimento di tutti in allenamento. Il nostro dovere è quello di mettere in difficoltà il mister nelle scelte facendo del nostro meglio".

Nota poi sull'avversario: "L’Empoli è una squadra costruita per vincere il campionato, hanno appena cambiato l’allenatore e quindi troveremo davanti senza dubbio una squadra agguerrita anche se in questo momento sono un po' in difficoltà da un punto di vista della classifica rispetto alle aspettative di inizio stagione. Per quanto ci riguarda, credo che fino a questo momento abbiamo fatto abbastanza bene, ma non finisce ora il campionato, vogliamo dare continuità ai nostri risultati".