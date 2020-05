Venezia, Capello: "Lunedì i testi anti-Covid. Ripartire? Sarebbe un nuovo campionato"

Superato lo scalino dei due mesi dallo stop al campionato di Serie B il Venezia propone, attraverso il proprio sito internet, alcune dichiarazioni di Alessandro Capello, attaccante classe 1995 della formazione di mister Dionisi: “Lunedì faremo i test medici ed a seguito degli esiti ci verranno date dalla società le indicazioni sulla ripresa degli allenamenti. Gli episodi di coronavirus capitati ad Antonio Junior Vacca ed al Direttore Generale Scibilia ci hanno fatto comprendere chiaramente quanto il Covid 19 possa colpire chiunque; quando abbiamo appreso queste notizie ne siamo rimasti destabilizzati, sono stati sicuramente momenti particolari per noi. Il campionato? Se si dovesse ripartire, l’incognita più grande sarebbe quella di dover giocare tante partite così ravvicinate; probabilmente si dovrebbe giocare ogni 3 giorni e sarebbe un grande dispendio di energie. Ci siamo sempre allenati in questo periodo, siamo in condizioni abbastanza buone seppure gli allenamenti in campo siano un’altra cosa, ma ripartire ora sarebbe come iniziare un nuovo campionato, nel ci faremmo senza dubbio trovare pronti.”