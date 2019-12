Venezia, Capello: "Non ricordo un tiro in porta dello Spezia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'attaccante del Venezia Alessandro Capello ha parlato in sala stampa dopo il pareggio interno contro lo Spezia: "Noi ci alleniamo molto sulla gestione della palla e penso che lo si veda anche abbastanza bene. Poi, negli ultimi metri si può decidere la partita con un episodio. E noi, con qualche giocata, siamo andati anche dentro l’area. Quindi manca veramente proprio il goal, per raggiungere il risultato che ci siamo prefissati - riporta trivenetogoal.it -. Personalmente non ricordo un tiro in porta da parte dello Spezia, quindi credo che la partita parli da sola. Abbiamo gestito noi la palla, per tutto il tempo. La nostra è stata supremazia territoriale, in campo, dove siamo stati molto presenti. Ci è mancato qualcosa nella fase finale del gioco. Siamo dispiaciuti, per il fatto che sia arrivato solo un punto, ma sono convinto che, se continuiamo su questa strada, ci toglieremo delle soddisfazioni".