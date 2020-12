Venezia, Ceccaroni: "A Cosenza conquistato un punto importante in un campo difficile"

Ancora protagonista con il suo Venezia Pietro Ceccaroni, che a margine del pari contro il Cosenza ha parlato alla stampa. Queste le sue parole, riprese dai canali ufficiali della società: "Abbiamo conquistato un punto importante in un campo difficile contro una squadra molto organizzata. Siamo riusciti a metterli in difficoltà e dispiace non essere riusciti a portare a casa l’intero bottino perché abbiamo creato più di qualche occasione, però guardando il lato positivo per la seconda partita consecutiva non abbiamo preso gol, dobbiamo continuare così. Questa sera abbiamo tenuto bene il palleggio e li abbiamo messi in difficoltà, forse ciò che ci è mancato è stato il guizzo che magari in altre gare eravamo riusciti ad avere. In questo periodo stiamo giocando ogni tre giorni e non è facile tenere il ritmo alto per tutta la partita però siamo contenti del percorso che stiamo facendo. Per la seconda partita consecutiva ho giocato in coppia con Svoboda al centro della difesa, conosco le sue caratteristiche e so che è forte fisicamente ed è molto bravo a marcare per cui cerco di sfruttare quelle che sono le sue caratteristiche concedendo a lui i duelli aerei mentre io magari vado in copertura; è un ragazzo che si applica molto e sta facendo vedere le sue qualità in attesa che tornino al 100% anche Modolo e Cremonesi, che sono giocatori importantissimi per noi.”