Venezia, Ceccaroni: "Abbiamo sempre dimostrato il nostro valore"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con l''infortunio di Felicioli, e un mercato svincolati sul quale ci sarà un'attenta riflessione prima di ogni operazione, il Venezia deve valutare le soluzioni interne per la sostituzione del calciatore, e una tra queste risponde al nome di Pietro Ceccaroni, che nell'amichevole contro l''Udinese è stato impiegato sia da terzino sinistro che da centrale. A margine del match, come riferisce il sito ufficiale dei lagunari, il classe '95 ha così parlato: "Sono contento di aver giocato tutta la partita, è stato un allenamento utile per mettere minuti nelle gambe. Abbiamo dimostrato il nostro valore facendo un’ottima prestazione contro una squadra importante di Serie A, giocando con un atteggiamento sempre positivo dal primo all’ultimo minuto. Ci dispiace molto per l’infortunio capitato a Felicioli, perché è un ottimo giocatore e un bravissimo ragazzo, speriamo tutti che torni il prima possibile. Per quanto mi riguarda, se il mister dovesse chiamarmi in causa farò di tutto per farmi trovare pronto come ho sempre fatto, per dare il mio contributo”.