Sulle colonne di Tuttosport troviamo alcune battute di Pietro Ceccaroni, difensore in forza al Venezia: "Le mie condizioni fisiche sono buone, mi sto allenando con continuità. La gara con il Chievo sarà un banco di prova impegnativo, ma noi stiamo bene e vogliamo migliorare. Con la Cremonese non abbiamo demeritato, ma non è bastato ad evitare la sconfitta. La serie B è difficile, dobbiamo stare attenti ai piccoli dettagli: ogni piccolo errore può condizionarti".