Venezia, Ceccaroni inossidabile: da giugno 2020 fino a oggi ha giocato 42 partite di fila

Quarantadue partite di fila, senza fermarsi mai dallo scorso giugno: un marziano? No, Pietro Ceccaroni, difensore centrale del Venezia (e blindato dal club, che lo ha riscattato dallo Spezia fino al 2024)

Come infatti ricorda La Gazzetta dello Sport, il giocatore "ha un filotto aperto di 42 partite senza saltare un minuto: in campo dall’inizio alla fine, sia con Alessio Dionisi (10 gare della passata stagione) sia con Paolo Zanetti (32 partite in questo campionato). Una striscia aperta dopo il lockdown della passata stagione, il 20 giugno 2020, a Trieste contro il Pordenone, proseguita fino a lunedì nella trasferta di Ferrara contro la SPAL, dove tra l’altro ha realizzato il gol del pareggio".

"Alla base di questa lunga sequenza di partite intere consecutive ci sono diversi motivi: non aver avuto infortuni in questo periodo, allenarmi con regolarità e serietà tutti i giorni, avere avuto un gruppo di preparatori atletici di altissimo livello come lo staff di Dionisi e poi quello di Zanetti, le scelte tecniche e tattiche degli allenatori, la gestione dei cartellini che per un difensore può essere più complicata rispetto agli altri giocatori di movimento. Nella passata stagione ho giocato 25 partite da quando sono entrato in diffida. E poi ci è voluto anche un briciolo di fortuna, visto che prima del lockdown non ero stato utilizzato per problemi fisici per tre gare: lo stop del campionato mi ha consentito di rimettermi in carreggiata. So che prima o poi questa striscia esaurirà il suo corso, intanto sono orgoglioso del mio cammino, 42 partite di fila senza saltare un minuto sono davvero tante", il pensiero del giocatore ripreso dalle colonne della rosa.