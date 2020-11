Venezia, Ceccaroni: "Metà del merito della mia rete va ad Aramu, ora testa alla prossima"

vedi letture

Tra i grandi protagonisti della partita di oggi in casa dell’Entella c’è sicuramente Pietro Ceccaroni, autore non solo di una prestazione di alto livello ma anche della seconda rete del Venezia, la prima in campionato per lui in questa stagione: “In occasione del gol sono stato stato bravo a smarcarmi da una marcatura tosta come quella di Mazzocco, ma devo dire che metà del merito della mia rete va ad Aramu perché mette sempre delle palle bellissime. In Serie B ho fatto due gol e gli assist sono sempre stati i suoi. Sono felice che oggi si sia riuscito a fare gol su palla inattiva perché in settimana le proviamo diverse volte; sono felice anche di aver fatto l’assist a Forte, perchè è un giocatore davvero bravo e ci da una mano incredibile, dimostrando il suo valore. Ora testa alla prossima sfida contro il Brescia; giocheremo in un campo difficile, ma andremo a giocare con il nostro spirito. Siamo solo all’inizio, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così. Il gol lo dedico alla mia ragazza ed ai miei genitori, che mi sono sempre vicini.”