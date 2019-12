Venezia, Ceccaroni: "Spezia gara speciale. Darò indicazioni ai compagni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Venezia Pietro Ceccaroni ha parlato a Trivenetogoal.it in vista della sfida contro lo Spezia, il club in cui è cresciuto e che ancora detiene il cartellino, in programma nella prossima giornata: “Sapevo del valore della squadra ligure, una squadra in salute, ma noi vogliamo a tutti i costi fare una buona prestazione per portare a casa dei punti visto che in trasferta abbiamo fatto più punti che in casa. - continua Ceccaroni – Per me sarà una partita speciale, cercherò di dare indicazioni ai miei compagni per fronteggiare al meglio lo Spezia. Loro puntano ancora ad arrivare ai play off, è partito male, ma si sta riprendendo dimostrando il proprio valore. Credo farà un buon campionato”.