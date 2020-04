Venezia, Ceccaroni: "Stipendi? Si troverà un accordo. Situazione complicata per la ripresa"

vedi letture

Pietro Ceccaroni, difensore del Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Veneto in merito alla trattativa con la dirigenza del club per il taglio degli stipendi: “Abbiamo delegato i compagni più anziani a trattare con la società. Credo che si arriverà facilmente a un’intesa, c’è la volontà da parte di tutti a collaborare”.

Il giocatore poi parla delle possibilità che la stagione riprenda: “La situazione in Italia è in miglioramento ma resta complicata. Io sto soffrendo come tutti questa situazione, ma bisogna tenere duro in attesa che la pandemia passi. Il pubblico purtroppo è la componente più penalizzata e chissà quando si potrà tornare a giocare a porte aperte”.