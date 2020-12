Venezia, Ceccaroni: "Voglio ripagare la fiducia. Il Monza? Pensavo facesse come il Benevento"

Titolarissimo del Venezia di Paolo Zanetti Pietro Ceccaroni, difensore del club lagunare, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale: “Per ora il mister mi sta dando fiducia e sono contento di questo, voglio ripagarla sul campo continuando così; siamo una rosa ampia e competitiva, lo dimostriamo ogni giorno durante gli allenamenti lavorando sodo per conquistarci il posto. In questa stagione abbiamo cambiato diverse cose rispetto al passato, mantenendo alcuni concetti, come quello di giocare la palla partendo dal basso, ma cercando con maggiore insistenza la verticalizzazione; è un gioco che mi piace perché attacchiamo sempre con tanti uomini per cercare il gol, pur sapendo che dobbiamo curare molto la nostra fase difensiva che è sempre stata la nostra forza. Anche a Lecce per esempio, nonostante la pressione che i giallorossi hanno esercitato nella ripresa, abbiamo subito 2 gol sugli unici tiri realmente indirizzati verso lo specchio della porta sui quali peraltro Lezzerini non poteva far nulla. In Puglia abbiamo fatto una grande prestazione, dimostrando ancora una volta di saper reagire una volta andati sotto, e tornare a casa con un punto contro una squadra come quella giallorossa è motivo di orgoglio; poi è vero che quando sei in vantaggio a pochi minuti dal termine può dare fastidio non portare a casa la vittoria, però siamo consapevoli del nostro potenziale, non ci montiamo la testa e manteniamo la nostra umiltà perché conquistare un punto a Lecce è un ottimo risultato.

Il Monza? Per la rosa di cui dispone, ad inizio stagione si pensava che il Monza potesse fare ciò che ha fatto il Benevento lo scorso anno, però la Serie B è tosta ed imprevedibile e non è semplice per nessuno emergere; noi dovremo fare la nostra partita, con umiltà ma anche con consapevolezza dei nostri mezzi. Facciamo parte di un gruppo importante e molto unito, si nota fin dagli allenamenti che siamo tutti sul pezzo per farci trovare pronti quando il mister ci chiama in causa. Il Presidente ci conosce bene, ci è sempre vicino e ci dimostra sempre tanto affetto non facendoci mancare niente; questa società ci sta dando tanto e noi vogliamo onorare la maglia ogni volta che scendiamo in campo".