Venezia, Cernuto: "Siamo più forti di quanto dice la classifica"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Complice la sosta per le nazionali il Venezia di Walter Zenga ha sostenuto un'amichevole contro il Nova Gorica, formazione in vetta al campionato Sloveno. Sulla gara si è espresso attraverso le colonne de Il Gazzettino il difensore Francesco Cernuto: "È stato un incontro molto utile (1-1, ndr), peccato per il risultato, perché anche se amichevole, è stata una partita che abbiamo dominato, peraltro contro una formazione al vertice del massimo campionato sloveno. Potevamo tranquillamente portare a casa una vittoria. Mister Zenga vuole che ci divertiamo e credo che da tutti abbia ottenuto questa disposizione, questo intento. Divertirsi in allenamento vuol dire che certe giocate durante gli incontri ufficiali posso riuscire; insomma divertirsi vuol dire anche osare, provare, affinare le nostre doti tecniche. D'altronde noi calciatori siamo dei privilegiati e deve essere nostra cura saper unire la professione ad una dimensione ludica, perché ancora si dice gioco del calcio, e così deve essere. In campionato abbiamo lasciato alcuni punti lungo la via, ma siamo più forti di quanto dica la classifica".