Venezia, Cernuto: "Tutto quello che verrà sarà guadagnato"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dalle pagine di TrivenetoGoal arrivano le parole di Francesco Cernuto, difensore del Venezia sul momento della formazione di Filippo Inzaghi: "Il pari col Carpi? Ho sentito che, vista da fuori, non è stata una bellissima partita. Ma l’importante, per noi, credo, era il fatto di mantenere il Carpi a distanza di sicurezza. L’abbiamo fatto e, dopo la partita, abbiamo constatato di essere ancora dentro la zona playoff, che era il nostro obiettivo di giornata. La gara col Brescia? Loro hanno bisogno di punti per conquistare la salvezza, mentre l’importante, per noi, è arrivare spensierati alla partita di domenica, nel senso che dobbiamo essere consapevoli che tutto quello che verrà, d’ora in poi, sarà tutto di guadagnato”