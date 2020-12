Venezia, cessione a gennaio per Maleh senza accordo sul rinnovo di contratto

Continua a vivere una situazione di stand-by la trattativa per il rinnovo di contratto di Youssef Maleh e il Venezia. Come riporta TrivenetoGoal.it in assenza di un’intesa fra le parti, a gennaio il centrocampista potrebbe salutare. Il Venezia, come noto, ha proposto un prolungamento di altri due anni, ma non ha ancora ricevuto una risposta positiva dal giocatore. Per evitare di perderlo a zero, dunque, alla riapertura delle liste potrebbe essere considerata l’opzione di cederlo al miglior offerente. In estate a Maleh si erano avvicinante Fiorentina, Sassuolo, Sampdoria e Torino