Venezia-Chievo Verona, formazioni ufficiali: Montalto dal 1' tra i lagunari

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In campo alle 18:00 il big match veneto tra Venezia e Chievo Verona, valido per la 3^ giornata del campionato di Serie B.

Esordio, tra i lagunari, per Montalto, che con Bocalon va a comporre il tandem offensivo di mister Dionisi, mentre sul fronte opposto mister Marcolini pare optare per un 4–4-2.

Venezia (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Felicioli; Zuculini, Fiordilino, Maleh; Aramu; Bocalon, Montalto

Chievo Verona (4-4-2): Semper; Dickmann, Cesar, Vaisanen, Brivio; Segre, Esposito, Obi, Giaccherini; Meggiorini, Djordjevic