Venezia, Collauto: "Bjarkason giovane ma con esperienza, non ha paura"

Durante la presentazione di Bjarkason, il direttore sportivo del Venezia Mattia Collauto sull'arrivo del giocatore ha detto: "Sapete bene come la nostra visione sia quella di aprire la porta della Prima Squadra ai ragazzi del nostro Settore Giovanile. Quest’anno avremo in rosa Rossi, Pigozzo e Serena per citarne alcuni, e ritengo che questo sia il frutto del lavoro svolto in questi anni dal nostro vivaio. Bjarkason è stata una opportunità e l’abbiamo colta. E’ un giocatore giovane, ma con esperienza, e ci ha colpito molto per la brillantezza con cui interpreta il gioco. Non ha paura, sa prendersi dei rischi e questo ci ha convinti a portarlo a Venezia poiché tra l'altro è un giocatore creativo, che può giocare in diversi ruoli dalla metà campo in su".