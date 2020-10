Venezia, Collauto: "Finalmente il nostro club ha cambiato visione e mentalità"

Dalle colonne de Il Gazzettino arrivano alcune dichiarazioni di Mattia Collauto, ds del Venezia, in merito al mercato estivo portato a termine dal club lagunare: "Sono soddisfatto di come abbiamo operato in entrata, e non mi riferisco ai nomi o ai curricula dei nuovi arancioneroverdi, bensì al fatto che finalmente il nostro club ha cambiato visione e mentalità. Sottoscrivendo contratti lunghi il presidente Niederauer e la proprietà hanno dato al Venezia un’impronta da società di livello, che studia e programma a lunga scadenza per crescere e durare. È chiaro, il campo dirà se, come pensiamo, avremo scelto bene. Tuttavia, anche se tutti ci auguriamo che i risultati corrispondano agli sforzi, è fondamentale aver cambiato modo di lavorare. Ad esempio è evidente che aver firmato Forte sia uno dei colpi più importanti, ma posso assicurare che non l’abbiamo preso solo per i suoi 17 gol nella scorsa Serie B, ma perché è come persona che si inserisce perfettamente nel nostro contesto. Il gruppo squadra era già buono, abbiamo puntato su ragazzi anche con un certo stile e modo di porsi. Non vogliamo nasconderci, siamo ambiziosi e vogliamo guardare in alto".