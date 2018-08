Venezia, colpo in attacco: è fatta per Citro del Frosinone

© foto di Federico Gaetano

Dopo una buona stagione al Frosinone, culminata con la promozione in Serie A, Nicola Citro è pronto a tornare in B. Stando a quanto riportato da Sky Sport, per il Venezia è un obiettivo concreto e la trattativa è andata a buon fine. Affare fatto, l'attaccante campano torna in cadetteria.