© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Hellas Verona. Alla porta di Sean Sogliano, ex ds di Carpi, Genoa e Bari fra le altre, ha bussato nelle ultime ore anche il Venezia. Come riporta Trivenetogoal.it il dirigente avrebbe avuto un colloquio nei giorni scorsi con il presidente del club lagunare Joe Tacopina conclusosi con la promessa di risentirsi nei prossimi giorni. Una delle alternative porterebbe a Fabrizio Salvatori, che ha già lavorato con il numero uno statunitense ai tempi del Bologna.