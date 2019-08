Il Venezia continua a cercare un attaccante che possa ricoprire sia il ruolo di prima punta sia di seconda. Nei giorni scorsi si erano diffuse voci riguardanti l’approdo in laguna di Jerry Mbakogu, attualmente svincolato, e Andrey Galabinov, ora allo Spezia, ma entrambi i profili non interessano con la società che ha prontamente smentito. Secondo il Corriere Veneto restano in corsa sia Erik Lanini della Juventus U23, ma l’anno scorso a Imola con mister Dionisi, sia Nicola Citro del Frosinone, ma non è detto che alla fine possa arrivare un altro attaccante.