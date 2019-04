Venezia, Coppolaro: "Importante aver preso l'intera posta in palio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Venezia Mauro Coppolaro ha parlato nel post partita del match vinto contro il Foggia: "Il Foggia non ha creato pericoli particolari a mio avviso, siamo stati bravi a soffrire e a portare a casa tre punti, ne avevamo bisogno, è stato importante prendere l'intera posta in palio visto che per quattro volte ci è sfuggita. Sulle proteste del Foggia l'arbitro poteva fischiare come no, sono episodi che nel calcio capitano, ora dobbiamo mantenere la lucidità mentale e fare i punti che ci mancano nelle prossime cinque partite. Ovviamente l'obiettivo resta evitare i Play-Out. A livello personale le cose vanno bene, do una mano come posso e sento fiducia", riporta tuttoveneziasport.it.