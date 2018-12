© foto di Federico Gaetano

Alle 15 il Venezia scenderà in campo e in casa ospiterà il Cosenza. Ecco le due scelte dei due allenatori per la sfida di questa domenica pre-natalizia:

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

VENEZIA: Vicario, Zampano, Domizzi, Modolo, Bruscagnin, Schiavone, Bentivoglio, Segre, Di Mariano, Citro, Falzerano.

COSENZA: Perina, Idda, Dermaku, Legittimo, Corsi, Bruccini, Palmiero, Garritano, D’Orazio, Maniero, Tutino.