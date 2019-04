Venezia, Cosmi: "Ascoli ci ha condizionato. A Crotone senza 5 titolari"

© foto di Federico Gaetano

Importantissima sfida salvezza domenica per il Venezia di Serse Cosmi contro il Crotone al Penzo. Dalle pagine di TrivenetoGoal.it arrivano le parole del tecnico dei lagunari in conferenza stampa: “Il risultato di Ascoli ha condizionato gli umori. Rivedendo la partita, il risultato è stato diverso da quello che avremmo meritato. Bruscagin, Garofalo, Citro, Bentivoglio e Di Mariano non ci saranno. Non averceli crea due tipi di problemi: uno è legato all’esperienza che ci viene a mancare, l’altro è legato alla necessità di fare risultato domani contro il Crotone. Pressione? È chiaro che chi va questo lavoro vorrebbe vivere le ultime giornate in tranquillità, ma di solito non è possibile. Abbiamo incontrato gli ultras e spero che i ragazzi ascoltino il 60% di quello che ci hanno detto con grande intelligenza e serenità. Il Crotone affronta una classifica diversa dalle aspettative. La nostra situazione è paragonabile con la loro, sia pure con rose diverse. Eravamo partiti con altre aspettative entrambe, oggi il Crotone è l’avversario più vicino da superare. Quella di domani è una grande occasione, ma l’occasione grande era quella di Ascoli. Ci vuole determinazione e consapevolezza, più ancora che con il Foggia. Quando parlo di una scarsa concretezza non parlo di attaccanti ma di fase offensiva in generale. Ci vuole la giusta determinazione, se non lo fai con la giusta determinazione le cose riescono a metà. Bocalon, Rossi e Vrioni sono gli unici disponibili domani. Zigoni è tornato da poco, è fuori da mesi, ha avuto un infortunio molto fastidioso. Da quello che intravedo nelle partitelle come opportunismo è quello più dotato e si capisce perché è arrivato a certi livelli. Uno spezzone? Vediamo. Pimenta e Soldati verranno convocati, non è il momento per chiedere la luna ai giovani, per quanto io privilegi l’ingresso di forze fresche. Schiavone l’ho visto molto bene in questi ultimi due giorni”.