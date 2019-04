© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Trasferta in quel di Cosenza per il Venezia di Serse Cosmi alla disperata ricerca di punti per uscire dalla zona playout. Il tecnico dei lagunari ha presentato il match del "Marulla' in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da TrivenetoGoal.it: “Di chiacchiere ne abbiamo fatte sin troppe, quello che abbiamo visto contro il Crotone per chi ha a cuore la squadra è stato insopportabile. Tu fai un lavoro che devi amare, perché altrimenti non ha valore neppure l’aspetto retributivo. Non ho mai visto un giocatore che giochi bene per i soldi. Chiedo una prestazione di orgoglio e di coraggio, serve dimostrare a se stessi e agli altri quello che vale. Qualsiasi persona capace di intendere di volere penso che abbia visto l’animo arrendevole che abbiamo avuto contro il Crotone. L’atteggiamento che ho visto è stato frustrante è umiliante. Il Cosenza ha fatto un grande campionato, Braglia ha dato un gioco nonostante il Cosenza fosse indicato da tutti come una delle papabili alla retrocessione. Sono costretto a parlare in questo momento, altrimenti non lo farei. La gente da me vuole una risposta concreta, spero di potergliela dare. Perdiamo Bruscagin, Suciu, Bentivoglio, Citro e Di Mariano, oltre a Lombardi squalificato. St. Clair seconda punta? Ci abbiamo pensato, vedremo. Recuperiamo Garofalo, a sinistra giocherà o lui o Mazan”