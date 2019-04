Venezia, Cosmi: "Convinto delle possibilità della mia squadra"

© foto di Federico Gaetano

Al termine della sfida persa contro il Brescia, il tecnico del Venezia Serse Cosmi ha parlato in conferenza stampa: "Prima serata negativa? No, non sono stati positivi nemmeno i pareggi col Cittadella, col Palermo e anche quello della Cremonese. In termini realizzativi abbiamo uno dei peggiori score della categoria, paghiamo soprattutto questo. Non so che tipo di partita verrà raccontata, oggi dico semplicemente che se calcoliamo le due occasioni delle due squadre non sono state inferiori come numero - riporta Trivenetogoal.it -. Quello di Modolo a porta vuota un minuto prima di subire il 2-0. Il secondo gol era in fuorigioco, come del resto avevamo segnato in fuorigioco col Cittadella. Il 2-0 ci ha ucciso, anche nel primo tempo abbiamo subito gol nel finale di partita. Conta il risultato, ma non abbiamo fatto male. Quando ho detto che il Brescia era strafavorito, a Lecce si sono arrabbiati, ma penso che oggi abbiano capito perché sono favoriti per vincere il campionato. Nelle occasioni è stata equilibrata, nel secondo tempo abbiamo palleggiato decentemente, siamo ripartiti più volte sulla destra con Lombardi. La quartultima contro la prima sul campo non si è visto. Contano i risultati, sono molto dispiaciuto, sono convinto delle possibilità della mia squadra, non posso dire troppo alla mia".