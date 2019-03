© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del Venezia Serse Cosmi ha parlato alla vigilia della sfida contro la Salernitana: “Per la sfida di oggi perdiamo Citro, che era stato titolare nelle ultime due gare, ma recuperiamo Garofalo, Suciu e Rossi. Devo però vedere se schierare dal primo minuto il terzino e l’attaccante, voglio capire come stanno per evitare ricadute che non possiamo permetterci. - continua Cosmi come riporta Trivenetogoal.it - Il pari contro la Cremonese non è stato un dramma, ma è chiaro che è finito il tempo dei se e dei ma. Vogliamo fare risultato e per questo servirà grande personalità”.