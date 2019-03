Venezia, Cosmi: "Il nostro obiettivo deve essere il bottino pieno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Venezia Serse Cosmi ha presentato così il match di domani contro la Cremonese: “Dobbiamo rimettere in campo quanto fatto contro il Palermo, anche se contro la Cremonese la partita sarà diversa. L'aspetto offensivo è una delle cose migliorabili, dobbiamo migliorare il risultato attraverso il gioco, mi aspetto due punti in più. La prima cosa che c'è nella testa di tutti è il risultato, ma non può arrivare solo attraverso degli episodi".

"La sfida con la Cremonese è importante, ma credo ci giocheremo la salvezza alla terzultima o penultima giornata, o, spero di no, anche dopo".

"Bocalon non c'è per squalifica, Rossi, Garofalo e Domizzi rientrano dopo la sosta, bisogna aggiungere Besea che ha avuto un problema nella rifinitura. Vrioni è quello che si avvicina di più a Bocalon, ma non dimentichiamoci di Di Mariano, farò la scelta in base al tipo di attacco che voglio. Manca anche Suciu, ma attenzione a Mazan, Zennaro a St. Clair, nelle ultime partite ci daranno una grossa mano".

"Non bisogna guardare la classifica, siamo in una situazione in cui se facciamo il nostro possiamo stare tranquilli. Ovvio che i risultati delle altre li vai a vedere, ma con 30 punti ancora in palio può succedere di tutto”, riporta Tuttoveneziasport.it.