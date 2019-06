Venezia, Cosmi: "Molti giocatori in dubbio. Impossibile fare pronostici"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per Salernitana e Venezia è arrivato il momento di giocarsi i playout salvezza in Serie B. Le polemiche extracalcistiche dovranno essere, per quanto possibile, messe da parte. Testa solo e soltanto al campo. In vista del match dell'Arechi di domani da casa Venezia ha preso la parola il tecnico Serse Cosmi. Ecco uno stralcio delle parole evidenziate da TrivenetoGoal.it: “I playout sono difficilmente pronosticabili, figuriamoci in queste condizioni in cui arriviamo. Dico che sono stati molto importanti questi sei giorni in cui ci siamo ricompattato e ci siamo messi a lavorare in una certa maniera. È impossibile capire cosa accadrà in queste due partite, in quattro giorni può succedere di tutto. In questo momento quelli che possono stare meglio sono i giocatori di struttura brevilinea come Zampano, St Clair, Lombardi ma non è che si può stilare una classifica di come stanno i giocatori. Abbiamo saputo pochi minuti fa che Zennaro e Segre che si sono liberati dalle rispettive nazionali, manca l’ultimo nulla osta, bisogna vedere come stanno Zigoni e Bentivoglio che hanno lavorato in contesti diversi, abbiamo gli infortunati storici e Pinato che non sta bene. Tutti si sono ributtati nella mischia negli ultimi sei giorni. Avremo anche Mazan fuori, ci manca tutta la catena di sinistra e Pinato è in forte dubbio. Voi mi fate parlare di calcio ed è un merito, vi ringrazio, ma io soffro e non mi capacito di quello che è successo".