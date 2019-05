Venezia, Cosmi: "Ne recupero uno e ne perdo due. Situazione assurda"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Il tecnico del Venezia Serse Cosmi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Pescara facendo innanzitutto il punto sull’infermeria: “La sensazione è che la squadra ne recupera uno e ne perde due. Un problema quasi assurdo, non mi era mai capitata una cosa simile in tutta la mia carriera. La squadra dev’essere nelle condizioni migliori possibili per scendere in campo. Garofalo non ce la fa, sente ancora dolore, Pinato non ci sarà per questa partita, Lombardi non ci sarà, - continua Cosmi come riporta Trivenetogoal.it - mentre Bentivoglio e Bruscagin rientrano in gruppo. Non giocano da 40 giorni, farli giocare insieme in una partita così delicata presenta rischi davvero elevati”.

Sulla B a 19 squadre: “Questo è il calendario, tutti i presidenti erano felici di fare il campionato con le squadre dispari e le società se ne assumono le conseguenze. L’hanno fatta a 24, a 26 e ci mancava solo quella a 19. Sono stato costretto a disputare nove partite, la prossima sarà la decima, di cui sei le ho disputate in due settimane. Su anticipi e posticipi non mi pronuncio più, dico solo che la contemporaneità dovrebbe esserci almeno nelle ultime tre partite e invece quest’anno siamo arrivati addirittura all’ultima giornata esclusivamente per vedere tutte le partite in contemporanea”.

Sulla corsa salvezza: “Noi e il Livorno siamo le uniche squadre che vincendo le ultime due avremmo la certezza di fare i play out che sarebbero già un traguardo vista la situazione che stiamo vivendo con una moria di giocatori incredibile.Se avessimo pareggiato con Crotone ed Ascoli avremmo una classifica completamente diversa. Quello di Cosenza lo considero un buon punto, il problema è stato il successo del Livorno a Verona. Chi poteva immaginare i successi del Padova col Lecce e del Carpi a Salerno?”.